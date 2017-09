Indrukwekkend record voor Mertens bij ruime zege van Napoli

Napoli heeft geen fout gemaakt in de derde speelronde van de Serie A. I Partenopei waren zondagavond met 0-3 te sterk voor Bologna en hebben nu net als Internazionale en Juventus nog geen punten verloren. De doelpunten in Stadio Renato Dall’Ara werden gemaakt door José Callejón, Dries Mertens en Piotr Zielinski.

Mertens zette na 83 minuten de 0-2 op het bord en maakte zijn negentiende competitiedoelpunt van het huidige kalenderjaar; geen enkele andere speler in de Serie A maakte er in 2017 zoveel. Mertens snoepte de bal af van controleur Erick Pulgar en knalde het leer vervolgens met zijn linker door de benen van Antonio Mirante. Callejón (kopbal) en Zielinski (intikker) namen de overige treffers voor hun rekening, die allen in de tweede helft vielen.

Napoli had het in de eerste helft nog zwaar gehad tegen de thuisploeg, die met man en macht het doel probeerde schoon te houden. De grootste kansen waren echter voor Bologna. Een goal van Adam Masina werd echter afgekeurd wegens buitenspel en een poging van Simone Verdi werd op katachtige wijze gekeerd door José Manuel Reina. Verder werd de eerste helft ontsierd door veel (lichte) overtredingen, met als gevolg dat scheidsrechter Piero Giaomelli vijf gele kaarten uitdeelde. Na de pauze stelde Napoli dus de ruime zege veilig.