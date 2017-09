Wedstrijd tussen Lazio en AC Milan afgelast wegens noodweer

Het is momenteel noodweer in delen van Italië en daar ondervindt het voetbal ook hinder van. De wedstrijd tussen Lazio en AC Milan zou om 15:00 uur beginnen, maar is door de hevige regenval afgelast. De weersomstandigheden maken het onmogelijk om de veiligheid in Stadio Olimpico te garanderen.

Rome ondervindt momenteel veel hinder door de hevige regenval. Op enkele plekken in de stad is de elektriciteit uitgevallen, straten zijn ondergelopen en het openbaar vervoer is ontregeld. Het veld van Stadio Olimpico is sinds zaterdag bedekt met een plastic zeil, om het gras te beschermen tegen het noodweer. Men kan de publieke veiligheid echter onmogelijk garanderen, waardoor besloten is om de wedstrijd te cancelen.

De wedstrijd tussen Sampdoria en AS Roma werd zaterdag om dezelfde reden afgelast, terwijl ook het doorgaan van Udinese-Genoa nog een vraagteken is. In Livorno, een stad in het oosten van Italië, heeft het noodweer al aan enkele mensen het leven gekost.