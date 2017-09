Vitesse wilde ‘Wolfie’ behouden: ‘Het was kansloos, de aandacht was enorm’

Ricky van Wolfswinkel verruilde Vitesse deze zomer voor FC Basel. De Zwitserse topclub telde 3,5 miljoen euro neer voor de spits, die Vitesse ook graag had willen behouden. Volgens Mohammed Allach, technisch directeur bij de Arnhemmers, was het voor de club financieel niet haalbaar om Van Wolfswinkel binnenboord te houden.

“Natuurlijk hebben we geprobeerd hem te houden. Maar daarin hebben we onze financiële beperkingen. Je kan maar tot een bepaalde hoogte gaan. Het was in principe kansloos, want de aandacht was enorm voor Ricky”, zegt Allach bij het programma De Tafel van Kees van FOX Sports. "Wie er nog meer interesse hadden? Dat is niet aan mij om te vertellen.”

“Nederlandse topclubs hebben zich niet bij mij gemeld, maar die zullen hem ongetwijfeld op de radar gehad hebben”, vervolgt de technisch directeur van Vitesse. “Het mooie is dat Ricky zei dat hij naar een club en competitie wilde vertrekken waar hij zeker zou gaan spelen. Hij zei: Als ik weer naar die grote competities ga, bestaat de kans dat ik niet ga spelen. Dat wil ik voorkomen. Het is een hele intelligente jongen. Hij is 28 jaar en telt zijn jaren.”