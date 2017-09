Kane breekt magische grens na ‘doldwaze jaren’: ‘Het was een voorzet’

Harry Kane is blij met zijn mijlpaal van honderd officiële doelpunten in dienst van Tottenham Hotspur. De spits bereikte de magische grens zaterdag door de score te openen tegen Everton (0-3) en vijzelde het totaal nog iets verder op door ook de eindstand te bepalen. Vooral zijn eerste doelpunt was veelbesproken: een fortuinlijk schot vanaf de rechterflank belandde op prachtige wijze in de bovenhoek. Kane verklapt na afloop dat hij het niet zo bedoelde..

"Ik denk dat iedereen wel kon zien dat het een voorzet was, dus ik heb geluk gehad", beaamt de Engelsman in gesprek met Sky Sports. "Soms heb je dat ook nodig." Het doorbreken van de barrière van honderd doelpunten betekent veel voor de Premier League-topscorer van vorig seizoen. "Het zijn vier à vijf doldwaze jaren geweest. Het is fantastisch om dan de honderdste te maken, maar hopelijk kan ik de volgende honderd nog sneller bijschrijven."

"We hebben heel goed gespeeld", voegt Kane toe. "Dit is geen makkelijke uitwedstrijd, maar we speelden sterk en een 0-3 zege is hier uitstekend. Iedereen op het veld, van Hugo Lloris tot de aanvallers, werkte hard. Ons aanvallende spel was fantastisch." Trainer Mauricio Pochettino noemt het 'erg belangrijk' voor Kane dat hij de honderd heeft bereikt. "Of het nou een voorzet was of een schot, dat doet er niet toe. Ik ben gelukkig met zijn honderdste treffer. Hij verdient enorm veel lof. Het is een prachtige mijlpaal voor hem."