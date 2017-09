Chelsea en Arsenal maken geen fout; kansloze lijdensweg Koeman

Chelsea en Arsenal hebben zaterdagmiddag een zege bijgeschreven. De regerend landskampioen was met 1-2 te sterk voor de onttroonde kampioen Leicester City, terwijl Arsenal na twee competitienederlagen op rij weer eens won: het werd 3-0 tegen Bournemouth. Ronald Koeman zag Everton voor eigen publiek een kansloze nederlaag incasseren tegen Tottenham Hotspur. Zijn elftal kwam er nauwelijks aan te pas en werd met 0-3 geklopt. Daryl Janmaat was met een doelpunt belangrijk tijdens een 0-2 zege van Watford op Southampton.

Leicester City - Chelsea 1-2

In een redelijk gelijkopgaande eerste helft bleven de kansen voor beide ploegen aanvankelijk uit. Toch was het Leicester dat de score had moeten openen. Op de counter na een corner van Chelsea kwam de ploeg in een drie-tegen-één-situatie te staan, maar Islam Slimani kon de bal op aangeven van Riyad Mahrez niet afronden. Chelsea profiteerde vervolgens vier minuten voor rust optimaal. Op aangeven van César Azpilicueta kopte Álvaro Morata de 0-1 tegen de touwen.

Vijf minuten na rust namen the Blues een 0-2 voorsprong. Vanaf ruime afstand verschalkte N’Golo Kanté met een prachtig schot Leicester-doelman Kasper Schmeichel. Na een uur spelen kwam de spanning volledig terug in de wedstrijd. Thibaut Courtois kwam te laat en vloerde Jamie Vardy, waardoor de thuisploeg een strafschop kreeg. De Engelse spits ontfermde zich over de bal en schoot raak: 1-2. In een hectische slotfase werd niet meer gescoord waardoor Chelsea de derde zege van het seizoen boekte.

Arsenal - Bournemouth 3-0

Arsenal zinde na twee opeenvolgende nederlagen op eerherstel. De Londenaren lieten er geen gras over groeien, want al binnen zes minuten zorgde Danny Welbeck voor het verschil op het scorebord. De opgestoomde Sead Kolasinac vond de aanvaller met een voorzet, waarna Welbeck de bal apart, maar goed genoeg raakte voor de 1-0. Het was het startschot voor een relatief eenvoudige middag voor Arsenal. Het had bij rust al 4-0 kunnen staan, maar de ruststand was 2-0 omdat alleen Alexandre Lacazette nog tot scoren kwam. Nathan Aké ging in de fout, waarna de bal voor de voeten van Welbeck belandde. Die vond Lacazette, wiens fraaie indraaiende schot onhoudbaar bleek voor keeper Asmir Begovic.

Arsenal was af en toe slordig in de passing, maar Bournemouth ontbeerde de kwaliteit om daarvan te profiteren. Kort na rust waren de bezoekers echter wel erg dichtbij: Jeremain Defoe, die voor rust niet in het spel voorkwam, knikte de bal op de paal nadat Petr Cech al was geklopt. Aan de overzijde volgde kort daarna de 2-0, want Bournemouth verloor de bal en Aaron Ramsey stelde Welbeck in staat om met een schuiver in de verre hoek zijn tweede te maken. Arsenal speelde de bal met meer overtuiging rond en zocht naar mogelijkheden op meer.

Everton - Tottenham Hotspur 0-3

Davinson Sánchez stond voor het eerst in de basiself van trainer Mauricio Pochettino en vormde samen met mede-ex-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen het hart van de defensie. Ronald Koeman stelde Davy Klaassen en Cuco Martina op en liet Maarten Stekelenburg op de bank. De eerste mogelijkheden waren voor de bezoekers: Christian Eriksen mikte uit kansrijke positie naast het doel van Jordan Pickford en ook Harry Kane was niet succesvol in de afronding. Everton, dat al sinds december 2012 thuis niet meer won van Tottenham, kwam gaandeweg de eerste helft verder onder druk te staan.

Het leidde na een klein halfuur tot de 0-1, al is het de vraag of dat de bedoeling was. Harry Kane schoot vanaf de flank plots op doel en zag de bal prachtig binnenzeilen in de bovenhoek, buiten bereik van Pickford. Het hek was van de dam en de schade werd alleen maar erger voor Everton. Enkele minuten voor rust zorgde Eriksen voor de margeverdubbeling in de rebound, na een gepareerd schot van Ben Davies. Na rust ging Tottenham door waar het gebleven was en zorgde Kane razendsnel voor de 0-3 met een gecontroleerd schot op aangeven van Davies. Daar bleef het uiteindelijk bij,

Southampton - Watford 0-2

De laatste zege van Watford op bezoek bij Southampton dateerde van oktober 2008 en was in de Championship, maar zaterdag waren the Hornets verrassenderwijs een maatje te groot voor de ploeg van Mauricio Pellgrino. Halverwege de eerste helft liet Richarlison zich al gelden met een goede actie en een schot dat naast zeilde en een kwartier later was het raak via Abdoulaye Doucouré. Na een hoekschop belandde de afvallende bal bij de middenvelder, die het leer heerlijk op de slof nam. Ook de 0-2 mocht er zijn: de net ingevallen Daryl Janmaat, teruggekeerd van blessureleed, vuurde van afstand in de linkerhoek en bepaalde daarmee de eindstand.

Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion 3-1

De van PSV overgekomen middenvelder Davy Pröpper stond wederom in de basis bij Brighton en hij zag hoe beide ploegen in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk konden stichten. Toch werd er op slag van rust gescoord. Een voorzet van Solly March kwam voor de voeten van Pascal Gross en de Duitser maakte de 1-0. Het was het eerste doelpunt ooit in de Premier League voor Brighton. Drie minuten na rust was Gross wederom de gevierde man. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij de 2-0 binnen. Na een uur spelen viel de beslissing. Ditmaal stond Gross aan de basis van de treffer werkte Tommer Hemed de 3-0 binnen. James Morrison kon in de slotfase nog wat terugdoen voor WBA door de 3-1 te scoren, maar spannend werd het niet meer.