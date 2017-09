Van Gaal: ‘Oranje? Ik ben in principe klaar, maar zeg nooit ‘nooit’’

Louis van Gaal zei bij zijn aanstelling bij Manchester United dat dat zijn laatste trainersklus zou zijn in de voetballerij, maar diende zijn contract niet uit. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal vertelt nu in het Algemeen Dagblad dat hij niet uitsluit dat hij er toch nog een laatste avontuur aan vastplakt.

Van Gaal zegt dat hij door de KNVB is benaderd om na het vertrek van Danny Blind de WK-kwalificatiecyclus af te maken, maar bedankte. Op de vraag of hij bereid is om het stokje van Dick Advocaat over te nemen wanneer het WK in Rusland niet wordt gehaald, zegt hij: “Ik sta er nog steeds zo in dat Manchester United mijn laatste klus is geweest.”

“Ik ben afgelopen jaar gevraagd voor zo'n beetje élke functie bij de KNVB en heb op alles nee gezegd. Ik ben 'klaar', in principe, maar vind wel: zeg nooit ‘nooit’. Iets zou me dan écht nog moeten triggeren. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken, moet ik dan nu nog voor halflege tribunes aan de slag in pakweg Monaco? Nee.”