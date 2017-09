Vrijdag, 8 September 2017

Janssen was tweede keus voor Fenerbahçe

Marek Hamsik is verworden tot een clubicoon van Napoli. De middenvelder weet echter niet of hij zou blijven als topclubs als Manchester United, Bayern München en Barcelona interesse tonen. (The Sun)

Maurizio Sarri was bij Atlético Madrid in beeld om Diego Simeone op te volgen. Laatstgenoemde verlengde echter zijn contract waarna de Italiaan van Napoli niet meer nodig bleek. (Sky Italia)

Vincent Janssen was niet de eerste keus voor Fenerbahçe. Trainer Aykut Kocaman geeft toe dat Diego Costa van Chelsea in beeld was en dat die transfer ‘heel dicht bij’ was. (Hürriyet) Trainer Aykut Kocaman geeft toe dat Diego Costa van Chelsea in beeld was en dat die transfer ‘heel dicht bij’ was.

Cristian Tello zag af van een transfer naar Spartak Moskou. De buitenspeler was akkoord met de Russen, maar vanwege zijn zwangere vrouw besloot hij in Spanje te blijven. (Championat)

Spartak greep eveneens naast Ezequiel Garay. De verdediger wilde uiteindelijk zelf niet en was bovendien te duur, zegt trainer Massimo Carrera. Spartak gaat nu weer voor Maurício van Lazio. (Championat)