Pastoor: ‘Het is zo ongelooflijk flauw dat dat steeds opgerakeld wordt’

Alex Pastoor tilt niet zwaar aan het veelbesproken incident van aanwinst Nick Proschwitz in diens tijd bij SC Paderborn 07. De transfervrij overgekomen aanvaller toonde begin 2016 zijn geslachtsdeel aan een medewerkster van een Turks hotel tijdens een trainingskamp en werd toen op staande voet ontslagen. Proschwitz tekende later bij Sint-Truiden en kreeg de bijnaam 'piemelspits' in België.

Pastoor noemt het 'ongelooflijk flauw' dat het incident steeds wordt opgerakeld. "Als hij er hier geen gewoonte van maakt, is het volgens mij een incident", zegt de trainer van Sparta bij RTV RIjnmond. "Of hij geplaagd gaat worden in de groep? Dat lijkt me een gezonde zaak. Intern moeten we daar wat druk op gaan zetten, want we kunnen best in een toneelstukje samenvatten hoe dat precies gegaan is. Ik denk dat dat tot hilarische taferelen leidt", lacht hij.

Proschwitz zou zondag kunnen debuteren in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De Enschedeërs zijn begonnen met drie opeenvolgende nederlagen en trainer René Hake staat onder druk, maar daar is Pastoor niet al te veel mee bezig. "Mijn aandacht gaat uit naar Sparta. Zij hebben nieuwe spelers, maar je weet ook niet of ze gaan spelen. Je proeft dat er iets loos is, maar meer niet. Ik heb m'n handen vol aan Sparta."