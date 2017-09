Heerenveen-aanwinst wil liever niet te veel over wereldgoal nadenken

Martin Hansen heeft een goede eerste indruk van zijn tijdelijke werkgever sc Heerenveen. De Friezen namen de 27-jarige doelman, die in Nederland eerder twee seizoenen onder contract stond bij ADO Den Haag, op de laatste dag van de transfermarkt op huurbasis over van FC Ingolstadt 04.

“De interesse van Heerenveen kwam pas op de laatste dag in de ochtend. We waren met een paar andere clubs in gesprek”, vertelt Hansen in gesprek met sc Heerenveen TV. “Ik zat in de situatie dat ik vijf dagen had om een andere club te vinden. Toen kreeg ik de kans om naar Heerenveen te gaan.”

Inmiddels trainde de doelman, die werd gehaald als tijdelijke vervanger van de geblesseerde Warner Hahn, een week mee met de selectie. “Ik heb een hele positieve indruk gekregen. Het zijn allemaal aardige en open jongens, het is makkelijk geweest om m'n plekje te vinden.”

Hansen wil liever niet te vaak herinnerd worden aan het doelpunt dat hij ooit met zijn hak scoorde tegen PSV. “Ik zei het ook al op het moment zelf, ik wil er niet te veel over nadenken. Ik wil dat de mensen me kennen als een goede doelman, die de ballen tegenhoudt en de nul houdt. Maar als de spits niet kan scoren, wil ik heus wel even laten zien hoe het moet”, besluit de goalie met een lach.