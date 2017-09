‘Ik ben niet hier om Kylian Mbappé te vervangen, ik heb mijn speelstijl’

Keita Baldé Diao krijgt de lastige taak om Kylian Mbappé te doen vergeten bij AS Monaco, maar zo ziet de kersverse aanwinst van de Monegasken dat zelf niet. De 22-jarige aanvaller stapte in de laatste dagen van de transferwindow voor dertig miljoen euro over van Lazio naar de Ligue 1.

De international van Senegal, die de jeugdopleiding van Barcelona doorliep, kende afgelopen seizoen een uitstekend jaar in de Serie A, waarin hij in 31 wedstrijden 16 keer scoorde. Juventus en Internazionale wilden Baldé Diao in Italië houden, maar een overstap naar Frankrijk kreeg de voorkeur van de speler. Zijn komst kwam voor het vertrek van Mbappé naar Paris Saint-Germain.

“Ik ken Kylian Mbappé niet persoonlijk, maar ik weet dat hij een zeer goede speler is”, vertelde de aanvaller donderdag tijdens een persconferentie. “Ik ben niet hier om hem te vervangen. Hij heeft zijn speelstijl en ik heb de mijne.”

Baldé Diao kan zaterdag zijn debuut maken voor de ploeg van Leonardo Jardim, die uitkomt tegen OGC Nice, waar Wesley Sneijder onder contract staat. De regerend landskampioen is het seizoen uitstekend begonnen met twaalf punten uit vier wedstrijden en moet op basis van doelsaldo alleen PSG voor zich laten.