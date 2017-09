Aissati vindt onderdak en verkast naar tweede divisie van Turkije

Ismail Aissati heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder was eerder op proef bij Dinamo Boekarest om trainer Cosmin Contra te overtuigen, maar de Nederlandse Marokkaan heeft uiteindelijk gekozen voor een avontuur in de tweede divisie van Turkije. Balikesirspor Baltok maakt via de officiële kanalen bekend dat het Aissati heeft vastgelegd.

De 29-jarige Aissati, die transfervrij was na zijn vertrek bij Alanyaspor, heeft voor twee jaar getekend bij de club, die uitkomt in de tweede divisie van Turkije. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, PSV, FC Twente en Vitesse blijft zodoende acteren in Turkije, maar op een lager niveau. Eerder deze zomer werd Aissati in verband gebracht met FC Utrecht en ADO Den Haag.

Aissati heeft in zijn tijd bij PSV en Ajax veel prijzen gepakt. De middenvelder is met de Eindhovenaren drie keer landskampioen geworden en hij kon bij de Amsterdammers tweemaal de schaal omhoog houden. Daarnaast wist Aissati met Ajax in 2010 ook nog beslag te leggen op de KNVB Beker. Balikesirspor Baltok heeft in de eerst drie competitiewedstrijden vier punten gepakt en staat op de zevende plaats.