Liverpool deelt ‘new long-term contract’ uit: ‘Hij is een goed talent’

Ben Woodburn gaat zijn tot medio 2019 doorlopende contract verlengen. De linksbuiten van Liverpool wordt daarmee beloond voor de stormachtige ontwikkeling die hij doormaakt, zo schrijft The Telegraph. In oktober zal de zeventienjarige Woodburn zijn nieuwe vijfjarige verbintenis ondertekenen.

Woodburn speelde tot dusverre negen wedstrijden voor Liverpool en maakte in november in de bekerwedstrijd tegen Leicester City (2-0) zijn eerste doelpunt in het eerste elftal. In dienst van Wales staat de teller eveneens op één treffer, in twee interlands. Woodburn scoorde zaterdag op prachtige wijze tegen Oostenrijk (1-0) en was ook in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië (0-2) belangrijk daar hij een assist gaf.

Woodburn heeft Chris Coleman niet verbaasd, zo vertelt de bondscoach aan Sky Sports: “Jürgen Klopp vond de uitnodiging voor Ben wat vroeg, maar zo hebben we allemaal onze meningen en dat is ook het mooie van voetbal. Toen ik hem zag spelen bij Liverpool, vond ik al dat hij klaar was voor de nationale ploeg”, aldus de bondscoach.

“We waren niet van plan om hem in beide kwalificatieduels negentig minuten te laten spelen. We hadden ons voorgenomen om zuinig op hem te zijn, maar hij is zonder meer een goed en jong talent”, besluit Coleman. Woodburn speelt sinds de Onder-7 voor Liverpool en doorliep sindsdien alle jeugdelftallen. Hij werd vorig seizoen verkozen tot Talent van het Jaar van Liverpool.