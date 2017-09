‘Het zou leuk zijn om op het WK bij Oranje in de groep te komen’

Saudi-Arabië leverde een prestatie van formaat door van Japan te winnen en zich op die manier te plaatsen voor het WK in Rusland. Bondscoach Bert van Marwijk is trots op zijn spelersgroep en hoopt dat hij tijdens het eindtoernooi het op mag nemen tegen het Nederlands elftal, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Oranje staat er niet goed voor in de kwalificatiereeks, maar Van Marwijk duimt voor de mannen van bondscoach Dick Advocaat: “Het zou wel heel leuk zijn als Nederland het nog gaat halen en we met Saudi-Arabië bij Oranje in de groep terecht zouden komen. Daar hoop ik op.” Van Marwijk haalde zelf met Oranje de WK-finale van 2010.

Saudi-Arabië nam in 2006 voor het laatst deel aan het WK en de blijdschap bij De Woestijnvossen was na de overwinning op Japan dan ook groot. “Het feest op het veld en in de kleedkamer met de spelers was schitterend”, aldus Van Marwijk. “Daarna wil je ook weer naar huis, want het zijn zware weken geweest.”

De 65-jarige Van Marwijk erkent dat weinigen hadden verwacht dat Saudi-Arabië zich zou kwalificeren: de bond heeft zelfs nog niet naar trainingslocaties en hotels gekeken in Rusland. “Niemand had hierop gerekend. Zeker twee jaar geleden niet toen we aan deze klus begonnen (…) Ik ga niet roepen dat we wereldkampioen worden, maar we gaan wel voor het hoogst haalbare. Gezien de kwaliteiten die we hebben, zouden we best wel eens voor een stuntje kunnen zorgen”, voegt hij eraan toe in het Algemeen Dagblad.