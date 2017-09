‘De Boer heeft nog één wedstrijd om baan te redden’

Frank de Boer heeft nog één wedstrijd om zijn baan te redden. The Telegraph schrijft dat de manager komende zondag tegen Burnley een overtuigend resultaat moet behalen en dat hij anders op straat wordt gezet bij Crystal Palace.

De Boer ging na de dramatische seizoenstart in gesprek met voorzitter Steven Parish en zou te horen hebben gekregen dat hij zijn team realistischer moet laten voetballen om punten te pakken. De eerste drie wedstrijden in de Premier League gingen verloren en daarin werd er zelfs geen doelpunt gemaakt.

De 47-jarige De Boer overweegt om zijn driemansdefensie te veranderen in een viermansverdediging en wil een 4-3-3-systeem gaan spelen op Turf Moor, zo klinkt het. Dougie Freedman, die in augustus als sportief directeur terugkeerde bij Crystal Palace, is in beeld om het stokje van De Boer op tijdelijke basis over te nemen.