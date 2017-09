Roda plukt verdediger weg uit Bundesliga: ‘We kunnen zijn kwaliteiten gebruiken’

Roda JC Kerkrade heeft enkele dagen na het sluiten van de zomerse transferperiode nog een speler weten toe te voegen aan zijn selectie. De Eredivisionist meldt woensdag via de officiële kanalen dat Ashton Götz een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar heeft getekend in het Parkstad Limburg Stadion.

Götz, een 24-jarige Duitse rechtervleugelverdediger, komt transfervrij over van Hamburger SV, waar zijn contract niet werd verlengd. "Hierdoor zijn wij in de gelegenheid gekomen om deze getalenteerde speler aan te trekken", vertelt technisch directeur Harm van Veldhoven over de back. "Snelheid en positiespel zijn specifieke kwaliteiten die Ashton in zijn bezit heeft en deze kwaliteiten kunnen wij zeer goed gebruiken om ons elftal completer te maken."

Götz is afkomstig uit de jeugdopleiding van HSV en debuteerde in september 2014 namens die club op het hoogste niveau in Duitsland. De afgelopen voetbaljaargang kwam hij echter niet voor in de plannen van trainer Markus Gisdol, die in totaal slechts éénmaal gebruik maakte van de diensten van de verdediger.