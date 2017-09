Vitesse hakt knoop door en laat contract van ‘voorbeeldig prof’ ontbinden

De wegen van Vitesse en Mohammed Osman scheiden per direct. Technisch directeur Mohammed Allach van de Arnhemse club laat woensdagochtend weten dat het contract van de 23-jarige middenvelder in onderling overleg ontbonden is.

Osman is afkomstig uit de jeugdopleiding van Vitesse en speelde in totaal zes officiële wedstrijden in het eerste elftal van de Eredivisionist. Hij kwam dit seizoen echter niet voor in de plannen van trainer Henk Fraser, waarop besloten is zijn nog één jaar doorlopende verbintenis met onmmiddelijke ingang te ontbinden.

Vitesse is dus bereid mee te werken aan een transfervrij vertrek van Osman. "Hij is een voorbeeldig prof", zegt Allach in gesprek met de Gelderlander over de geboren Syriër. "Hij heeft bij Vitesse net die laatste stap niet gemaakt. Dan is dit het beste voor hem. Hij is voor elke club aan de onderkant van de Eredivisie een aanwinst."