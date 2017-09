ADO dacht aan ‘grap’ van Kishna: ‘Maar José was bloedserieus’

ADO Den Haag kan terugkijken op een goede transferzomer. Jeffrey van As, manager voetbalzaken bij de club, wist Lex Immers over te nemen van Club Brugge en versterkte de selectie van trainer Alfons Groenendijk op de slotdag van de transfermarkt met Lazio-buitenspeler Ricardo Kishna. Van As had op voorhand niet aan de komst van de ex-Ajacied gedacht.

Met Immers en Kishna heeft Van As spelers aangetrokken die de club goed kennen. "Het heeft misschien wat langer geduurd, waardoor we nu pas aan het seizoen kunnen beginnen", zegt Van As tegenover Haaglanden Voetbal. "Maar het is wel fijn om jongens terug te halen die al een band hebben met de club. Het geeft de supporters en sponsors volgens mij wel een goed gevoel dat we nu herkenbare spelers hebben. Dat hebben ze liever dan spelers die uit allemaal landen komen, waarvan ze nog nooit hebben gehoord."

Kishna speelde in de jeugd bij ADO en zat bij Lazio op een dood spoor. "En dan krijg je ineens een belletje van zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez of Kishna wat voor ons is", klinkt het. "Eerst dacht ik dat hij een grap maakte, want dat doet hij wel vaker. Maar José was bloedserieus en Kishna wilde graag naar ADO. Dus dan kom je er snel uit."