‘PSG betaalt tien miljoen euro voor felbegeerde Braziliaan’

Paris Saint-Germain gaat zich in januari versterken met Marcus Wendel Valle da Silva, kortweg Wendel. Globo Esporte meldt dat er zo goed als zeker een akkoord is bereikt met Fluminense en dat de twintigjarige middenvelder in de winterstop aansluit bij het team van trainer Unai Emery.

Wendel komt voor tien miljoen euro over en door variabelen kan de transfersom nog met een miljoen oplopen. Hij verlengde onlangs zijn contract bij Fluminense tot nieuwjaarsdag 2021, maar gaat die verbintenis dus niet uitdienen. Fluminense heeft overigens negentig procent van de eigendomsrechten van het Braziliaanse talent in handen.

Wendel maakte in de winter van 2015 de overstap van Tigres naar Fluminense en staat inmiddels op 41 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij goed was voor vijf doelpunten. CSKA Moskou en FC Porto hadden overigens ook belangstelling voor Wendel.