‘Van Persie zag transfer naar Bundesliga op laatste moment afketsen’

Robin van Persie werd in de voorbije transferperiode vaak in verband gebracht met Feyenoord, maar het kwam niet van een transfer en ook Hannover 96 ging niet in zee met de aanvaller. De club had serieuze belangstelling, zo meldt Sportbuzzer, maar zag uiteindelijk zelf af van de komst van de 34-jarige aanvaller.

De nieuwswebsite schrijft dat Van Persie akkoord was met Hannover, maar dat één of meerdere bestuursleden van Hannover voor de deal gingen liggen omdat zij van mening waren dat de recordtopscorer van het Nederlands elftal te oud is. Daar kwam voor de directie bij dat Van Persie ook nog een vorstelijk salaris verdient bij Fenerbahçe.

Hannover dacht ook aan Luuk de Jong, Ishak Belfodil en Anthony Ujah, maar kwam uiteindelijk uit bij Jonathas van Rubin Kazan. De club uit de Bundesliga betaalde negen miljoen euro voor de Braziliaanse ex-aanvaller van onder meer AZ. Waar de toekomst van Van Persie ligt, is overigens onduidelijk. Zijn contract loopt na dit seizoen af.