‘Ik heb niet het idee dat ze me zullen vragen als bondscoach van Oranje’

Gertjan Verbeek weet nog niet waar zijn toekomst als trainer ligt. De oefenmeester is sinds zijn ontslag bij VfL Bochum in juli clubloos. Verbeek wil graag weer langs het veld staan, maar neemt geen overhaaste beslissingen. "Ik verkeer hoe dan ook in de luxepositie dat ik selectief kan zijn en zie wel wat op mijn pad komt."

Verbeek zoekt een club 'die bij hem past', vertelt hij aan de Leeuwarder Courant. Als dat niet lukt, sluit hij een avontuur in bijvoorbeeld Australië of de Verenigde Staten niet uit. "In dat geval zal de sportieve ambitie wat minder groot zijn, maar het is mooi voor de levenservaring." Verbeek houdt alle opties open, maar vindt het eigenlijk te vroeg voor een functie bij de KNVB. Hij zou de boel kunnen 'opschudden' in een bestuurlijke rol; in het verleden was Verbeek vaak kritisch op de bond.

"Ik sta nog te graag op het veld en ik heb niet het idee dat ze me zullen vragen als bondscoach…", geeft Verbeek aan. "Bovendien is het de vraag of ik, met mijn karakter, pas binnen een logge organisatie als de KNVB. Ik schop tegen dingen aan en dan kom je nu eenmaal niet snel in beeld." De 55-jarige Verbeek stond drie jaar voor de groep bij Bochum en doet inmiddels weer televisiewerk als analist.