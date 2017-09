Zaterdag, 2 September 2017

Reden van afgeketste transfer Bale is bekend

De verhalen over de ontevredenheid van Álvaro Morata in Engeland blijven opdoemen. De Spaanse spits zou de verdedigers in de Premier League te hard vinden en is van mening dat men tactisch naïef is. (The Sun)

Ondanks dat Liverpool er deze zomer niet in slaagde om Thomas Lemar binnen te halen, geeft het niet op. The Reds hebben een goede kans om de aanvaller in te toekomst over te nemen van AS Monaco. (Daily Express)

Real Madrid wilde Gareth Bale naar Manchester United laten vertrekken. De aanvaller uit Wales zag echter zelf een overstap naar de Premier League niet zitten. (Don Balon)

In januari zal de strijd om Ross Barkley opnieuw los gaan barsten. Tottenham Hotspur en Chelsea zijn nog altijd de voornaamste kandidaten om de middenvelder over te nemen van Everton. (The Times)

Virgil van Dijk, Alex Sandro en Romelu Lukaku waren de belangrijkste kandidaten om de selectie van Chelsea te versterken. Antonio Conte kreeg het gewenste drietal niet, maar de club is van mening dat de selectie op dit moment sterk genoeg is. (Daily Telegraph)