‘Advocaat grijpt in en laat Sneijder buiten basiself voor duel met Bulgarije’

Bondscoach Dick Advocaat voert de nodige wijzigingen door voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, die zondag in Amsterdam wordt gespeeld. Volgens het Algemeen Dagblad worden Wesley Hoedt en Wesley Sneijder geslachtofferd na de 4-0 nederlaag in Frankrijk.

Kevin Strootman ontbreekt tevens vanwege een schorsing, want hij moest het veld in de wedstrijd tegen Frankrijk verlaten omdat hij twee gele kaarten had ontvangen. Marco van Ginkel gaat zijn plaats waarschijnlijk innemen tegen de Bulgaren. Tonny Vilhena zal zondag in plaats van Sneijder spelen. De recordinternational werd in Parijs al in de rust naar de kant gehaald.

Bruno Martins Indi gaat Hoedt vervangen in het centrum van de verdediger. Verder houdt Advocaat tegen Bulgarije vast aan dezelfde elf als in Parijs. De bondscoach kan in ieder geval niet meer beschikken over Robin van Persie, want hij is met een knieblessure huiswaarts gekeerd.

Oranje moet van Bulgarije zien te winnen om uitzicht te houden op de tweede plaats. De Bulgaren bezetten momenteel de derde plaats in de poule, met twaalf punten na zeven wedstrijden. Nederland heeft op dit moment tien punten, terwijl Zweden dertien punten verzamelde. Om deel te mogen nemen aan de play-offs, moet Oranje bij de beste acht nummers twee zitten.