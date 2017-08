Aankoop van 29,5 miljoen euro vertrekt na één jaar bij Internazionale

Gabriel Barbosa Almeida, beter bekend als ‘Gabigol’, maakt het seizoen af bij Benfica. De club uit Lissabon huurt de aanvaller met een optie tot koop en die bedraagt naar verluidt 25 miljoen euro. De 21-jarige Gabigol is de twaalfde zomeraanwinst voor Benfica.

Internazionale nam de Braziliaan vorig jaar voor 29,5 miljoen euro over van Santos. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de rechtsbuiten kon die nooit waarmaken. Hij wist de trainers Frank de Boer, Stefano Pioli, Stefano Vecchi en Luciano Spalletti niet te overtuigen en mocht derhalve vertrekken uit het Giuseppe Meazza.

Gabigol mocht niet één keer in de basis starten in de Serie A en kwam in total tot tien wedstrijden, waarin hij één keer het net wist te vinden. Zijn contract bij Internazionale loopt nog tot de zomer van 2021 door.