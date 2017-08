ADO Den Haag verrast met terugkeer Kishna naar Eredivisie

ADO Den Haag heeft een verrassende slag geslagen op de laatste dag van de transferwindow. Ricardo Kishna wordt voor één seizoen gehuurd van Lazio, zo meldt de club uit de Hofstad via officiële kanalen. De aanvaller is geen onbekende in Den Haag, want hij speelde tot 2010 in de jeugdopleiding van ADO.

"Omdat het een ex-ADO speler is en ook nog eens een Hagenaar volg je Ricardo natuurlijk wel, maar niet met het idee om hem toe te voegen aan de selectie van ADO Den Haag", vertelt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de clubsite. "Daar ga je pas over nadenken als het ineens tot de mogelijkheden behoort. Omdat we zeker weten dat Ricardo ons sterker gaat maken, willen we dat graag. En dat Ricardo zelf graag wil spelen in Den Haag helpt natuurlijk ook. Dit is een absolute win-win situatie."

De geboren Hagenaar verliet ADO destijds om in de jeugd van Ajax te gaan spelen. In Amsterdam doorliep Kishna de jeugdopleiding, waarna hij begin 2014 zijn debuut maakte voor Ajax. Na 47 wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 13 assists verzorgde, vertrok de aanvaller in 2015 naar Lazio. De Italianen telden drie miljoen euro neer voor Kishna.

Zijn verblijf in Rome is tot dusver niet echt succesvol geweest. In anderhalf seizoen kwam Kishna tot 21 wedstrijden voor Lazio, waarin hij 2 keer scoorde en 3 keer als aangever fungeerde. Afgelopen halfjaar werd Kishna door de Italiaanse club verhuurd aan Lille OSC, maar in Frankrijk kwam de aanvaller in 13 wedstrijden helemaal niet tot scoren. De Fransen besloten de optie tot koop in het huurcontract van Kishna niet te lichten.

Kishna is na Björn Johnsen, Erik Falkenburg, Nick Kuipers, Nasser El Khayati, Elson Hooi, Lex Immers, Melvyn Lorenzen en Bas Kuipers opnieuw een aanwinst voor de club uit de Hofstad. ADO deed op deadline day ook zaken met Ajax door doelman Indy Groothuizen over te nemen. De formatie van trainer Alfons Groenendijk is na drie wedstrijden voorlopig nog puntloos in de Eredivisie.