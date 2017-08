VVV-Venlo doet zaken met Arsenal en huurt Nigeriaans jeugdinternational

VVV-Venlo heeft zaken gedaan met Arsenal. De Limburgers maken via officiële kanalen bekend dat Kelechi Nwakali voor één seizoen gehuurd wordt van the Gunners. De clubs waren al langer akkoord, maar het verkrijgen van de benodigde documenten nam de nodige tijd in beslag.

De Nigeriaanse jeugdinternational was ook vorig seizoen al op de Nederlandse velden te bewonderen. Arsenal verhuurde de aanvallende middenvelder toen aan MVV, waar hij in 34 wedstrijden tot 3 doelpunten en 4 assists kwam. The Gunners namen Nwakali in de zomer van 2016 over van de Diamond Academy in Nigeria.

Nwakali was in 2015 met wereldkampioen geworden met Nigeria Onder-17. Hij werd gedurende het WK Onder-17 uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, waarmee hij een transfer naar Arsenal verdiende. “Nwakali stond al langer op het lijstje van VVV-Venlo, maar het was afwachten tot al het papierwerk rond zou komen”, zegt manager voetbal Stan Valckx op de website van VVV-Venlo.