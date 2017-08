‘Ik weet niet of hij gaat verlengen bij Liverpool, Juve zit voor het raam’

Juventus versterkte deze zomer het middenveld met Rodrigo Betancur en Blaise Matuidi, maar slaagde er niet in om de droomaanwinst voor het middenrif binnen te hengelen. La Vecchia Signora was namelijk lang bezig met de komst van Emre Can, die van Liverpool echter geen toestemming kreeg om naar Turijn te trekken. Juve geeft de komst van de Duits international echter niet op.

“Emre Can is een geweldige speler. Ik weet niet of hij zijn contract bij Liverpool gaat verlengen, maar wij zitten voor het raam en wachten af wat er gaat gebeuren”, vertelt Juventus-directeur Beppe Marotta aan Calciomercato. “Cans contract loopt in juni af en dat betekent dat wij in januari met hem kunnen gaan praten. Ik kan niet verbergen hoe goed ik hem vind, maar hij is speler van Liverpool. Het enige dat we nu kunnen doen is hem bewonderen.”

Juventus versterkte zich woensdag met Benedikt Höwedes, die dit seizoen wordt gehuurd van Schalke 04, en de Italiaans landskampioen neemt mogelijk nog afscheid van Kwadwo Asamoah. De Ghanees staat in de nadrukkelijke belangstelling van Galatasaray, maar een vertrek van de veelzijdige middenvelder is echter niet gegarandeerd.

“Ik kan niet verbergen dat hij naar Galatasaray wil en als een speler wil vertrekken proberen wij daar doorgaans gehoor aan te geven. Maar hun aanbieding kwam laat binnen en wij bevinden ons op dit moment niet in een positie om hem te vervangen, maar misschien lukt dat donderdag nog. Als hij wel blijft, zal hij zijn energie om voor Juventus te spelen weer herontdekken, daar ben ik van overtuigd”, sluit Marotta af.