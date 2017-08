Krychowiak trekt na één jaar PSG op huurbasis naar Premier League

West Bromwich Albion heeft zich versterkt met Grzegorz Krychowiak, zo meldt de club woensdagavond via de officiële kanalen. De Pool wordt voor een jaar gehuurd van Paris Saint-Germain, de club waar hij niet heeft weten te imponeren. Het is de tweede aanwinst van de dag voor the Baggies, aangezien de club eerder Kieran Gibbs overnam van Arsenal.

Na Gibbs, Oliver Burke, Gareth Barry, Ahmed Hegazi en Jay Rodriguez sluit nu ook Krychowiak zich aan bij de Premier League-club. De 27-jarige middenvelder, die nog tot medio 2021 vastligt in de Franse hoofdstad, kwam vorige zomer voor ruim 33 miljoen euro over van Sevilla, de club waarmee hij tweemaal de Europa League heeft gewonnen.

De 45-voudig international wist met PSG vorig seizoen drie Franse prijzen binnen te slepen, maar kon niet voorkomen dat AS Monaco er met de landstitel vandoor ging. In totaal speelde de Pool negentien keer voor les Parisiens, waarin hij niet tot scoren kon komen. Krychowiak zegt op de clubsite van zijn nieuwe werkgever dat hij denkt dat dit een goede stap voor hem is.

“Ik had veel aanbiedingen vanuit Spanje en Italië. Maar dit is een hele ambitieuze club met een goede sfeer", aldus de middenvelder. Voorzitter John Williams kan zijn geluk niet op met het binnenhalen van de ervaren international: "Dit is een fantastische huurovereenkomst voor Albion. Grzegorz heeft een indrukwekkende reputatie en een cv dat zijn kwaliteiten aantoont. We hebben er vertrouwen in dat hij van toegevoegde waarde kan zijn."