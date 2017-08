Van Aken rondt miljoenentransfer af en droomt al van Premier League

Joost van Aken heeft sc Heerenveen officieel verlaten. De verdediger heeft woensdagochtend de medische keuring doorlopen bij Sheffield Wednesday en signeerde vervolgens een contract voor vier seizoenen. Sheffield eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Championship en liep promotie naar de Premier League mis in de play-offs. De transfersom zou drie miljoen euro bedragen.

Van Aken kwam op zestienjarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Heerenveen. Als negentienjarige debuteerde hij in de hoofdmacht; uiteindelijk kwam Van Aken tot 89 competitieduels en 3 doelpunten. In de persoon van Kik Pierie beschikt Heerenveen al over een talentvolle vervanger: afgelopen weekend maakte de zeventienjarige mandekker zijn basisdebuut in de Eredivisie. Toch zou Heerenveen nog willen toeslaan op de transfermarkt, door Ramon Leeuwin over te nemen van FC Utrecht.

DONE DEAL! Joost van Aken verruilt sc Heerenveen voor het Engelse Sheffield Wednesday! #swfc #owls #heerenveen #vanaken Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Aug 2017 om 5:37 PDT

"Ik ben hier als jeugdspeler enorm goed opgevangen en ik heb hier dan ook een fantastische tijd gehad", blikt de 23-jarige verdediger terug. "Daar ben ik de club, de trainers, medewerkers en de supporters enorm dankbaar voor. Bij Sheffield hoop ik mezelf verder te kunnen ontwikkelen om zo op een dag samen de stap naar de Premier League te maken. We gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Technisch manager Gerry Hamstra noemt het jammer dat Van Aken vlak voor het verstrijken van de transferdeadline vertrekt. Hij benadrukt echter dat de geboren Haarlemmer zich altijd correct heeft opgesteld en dat Heerenveen hem de kans niet wilde ontnemen. "De uitdaging in de Championship is hem dan ook gegund. Vanuit de jeugdopleiding heeft hij bijna honderd wedstrijden voor ons eerste elftal gespeeld. We wensen hem dan ook heel veel succes bij Sheffield Wednesday."