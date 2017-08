Peeters verleid door kunstgras in Venlo: ‘Met Real speelden we er ook op’

VVV-Venlo kreeg na de competitiewedstrijd tegen Ajax (0-2) veel kritiek te verduren over het kunstgrasveld, maar voor Mink Peeters was het juist een pluspunt. De huurling van Real Madrid geeft in gesprek met Voetbal International aan dat de mat in Venlo een rol speelde bij zijn keuze om naar VVV te gaan.

"Het veld speelde inderdaad mee", beaamt Peeters. "Ik hou van een snel veld, daarom speel ik graag op kunstgras. Ik ben eraan gewend, met Real speelden we er tijdens uitduels ook vaak op. VVV had vorig jaar het beste kunstgrasveld van de Jupiler League, dat sprak me aan."

Toch heeft VVV na de promotie naar de Eredivisie een nieuwe kunstgrasmat laten aanleggen. Peeters heeft al tweemaal meegetraind en houdt zich op de vlakte over de nieuwe ondergrond. "Het is wel anders dan ik had verwacht, maar ik kan er nog niet goed over oordelen." Peeters behoorde in het duel met Ajax voor het eerst tot de wedstrijdselectie, maar bleef op de bank.