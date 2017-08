‘China kwam al een paar keer voorbij, maar ik wilde alleen Ajax’

Klaas-Jan Huntelaar vertrok 30 juni transfervrij bij Schalke 04 en de spits streek een dag later neer bij zijn oude club Ajax. De inmiddels 34-jarige routinier maakte met zijn rentree bij in de Johan Cruijff ArenA een bewuste keuze om in Amsterdam om de prijzen te gaan spelen en wees daarmee enkele lucratieve aanbiedingen uit het buitenland af.

“Dankzij mijn transfervrije status was er een scala aan opties. Maar ik wilde alleen naar Ajax. Een andere serieuze optie is er voor mij nooit geweest. China was al een paar keer eerder voorbij gekomen. Ik had daar geen trek in, net zo min als Amerika. Ook de familie zat daar niet op te wachten”, legt hij uit op de website van zijn management Soccer Vision.

Huntelaar sprak voordat hij zich verbond aan Ajax met Peter Bosz, maar zag de oefenmeester daarna al snel naar Borussia Dortmund, de aartsrivaal van zijn oude club, trekken. Dat vormt echter geen probleem voor de spits: “Ik ben afgegaan op Ajax, niet op de trainer. Ik heb een gesprek gehad met Bosz. Als trainer sprak hij me zeker aan.”

“Natuurlijk wilde ik weten wat zijn ideeën waren, met mij en de ploeg. Maar de trainer was niet leidend; ik heb bij Ajax niet voor een bepaalde coach gekozen.” Huntelaar werd in eerste instantie gehaald als back-up voor Kasper Dolberg, maar schurkt de laatste weken steeds dichter tegen een basisplaats aan. Als hij echter een tijd niet speelt, is een rol bij Jong Ajax ook geen probleem: “Dat is allemaal in onderling overleg bespreekbaar. Als ik daar behoefte aan heb, zou ik dat wel doen.”