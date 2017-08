‘Ik hield geen rekening met Ajax, ik wilde voor mijn kansen gaan’

De eerste geruchten dat Ajax erover nadacht om Siem de Jong terug te halen kwamen vorige week als een verrassing en de Amsterdammers maakten de rentree van de voormalige aanvoerder afgelopen maandag al rond. Voor de middenvelder komt het zo na drie jaar bij Newcastle United, waarvan een seizoen op huurbasis bij PSV, van een rentree in Amsterdam en De Jong zelf was ook enigszins verrast toen Ajax aan de lijn hing.

“Ik had er geen rekening mee gehouden deze zomer. Tot de start van het Engelse seizoen wilde ik alleen voor mijn kansen bij Newcastle United gaan. In de voorbereiding had ik best veel gespeeld, maar toen de competitie begon zat ik niet bij de selectie. Ik had net besloten dat ik verder wilde kijken, toen Ajax aan de lijn hing om te polsen”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Jong moet de diepgang zonder bal die de naar Everton vertrokken Davy Klaassen met zich meebracht terugbrengen in het team en is ook gehaald voor een stukje ervaring. De voormalige aanvoerder van de Amsterdammers wilde wel de garantie dat hij ook is gehaald omdat Marcel Keizer hem als een belangrijke speler ziet: “Ajax haalt me niet terug om alleen belangrijk te zijn in de kleedkamer.”

De Jong speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor PSV, nadat hij zichzelf eerst had aangeboden bij Ajax. Dat hij toen een ‘nee’ te horen kreeg uit de Johan Cruijff ArenA, heeft nu niet meegespeeld bij zijn keuze: “Vorig jaar heb ik mijn keuze voor PSV aan iedereen uitgelegd en Ajax heeft zijn kant van het verhaal uitgelegd. Davy Klaassen zat er toen nog en Ajax had op dat moment geen plek voor mij.”