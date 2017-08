‘Het is elke keer weer hetzelfde verhaal bij Ajax, ze komen telkens te laat’

Ajax heeft zich een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Siem de Jong. De aanvallende middenvelder vertrok drie jaar geleden naar Newcastle United, maar mede door blessureleed werd zijn periode in Engeland geen doorslaand succes. Met zijn ervaring wordt hij bij Ajax gezien als een welkome versterking, al plaatst Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad vraagtekens bij het handelen van directeur spelersbeleid Marc Overmars.

Wat hem betreft had Ajax veel eerder moeten handelen. “Als je Siem de Jong, in deze situatie bij Newcastle, wil hebben, dan had je hem in juli al kunnen halen. Zeker met het geld bij Ajax”, zei hij maandagavond bij het programma Natafelen op FOX Sports. “Die besluiteloosheid van het Technisch Hart zit ook in het terughalen van De Jong. Dan was je in ieder geval beter voorbereid op de voorronde van de Europa League.”

Voetbalcommentator Leo Driessen sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Je ziet aan Huntelaar hoe belangrijk zo'n speler met ervaring is voor jonge jongens”, klinkt het. “Het is elke keer weer hetzelfde verhaal bij Ajax. Ze komen telkens te laat. Ze hadden er veel meer moeten halen. Maar ze houden zich vast aan hun beleid. Jonge jongens uit eigen stal totdat het echt niet anders gaat.”

Siem de Jong is terug bij Ajax en tekent een driejarig contract in Amsterdam!

Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf snapt waarom Ajax zich versterkt heeft met de middenvelder. “Het is iemand met Ajax-DNA. De spelers beginnen al te morren over Keizer. Misschien is De Jong de verbindende factor met de staf. Bij het elftal waarmee ze vier keer kampioen werden, was De Jong even aanvoerder. Het is alleen voor de Nederlandse competitie, daarna kan je weer verder kijken.”

De Jong speelde al zeven seizoenen in de hoofdmacht en heeft 244 officiële wedstrijden voor Ajax achter zijn naam staan, waarin hij 78 doelpunten maakte. De Jong debuteerde op zijn achttiende in het eerste elftal van de Amsterdammers en werd uiteindelijk vier keer kampioen met de club. Ajax zou zo’n twee miljoen euro hebben overgemaakt naar the Magpies.