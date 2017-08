Borussia Dortmund telt 25 miljoen euro neer voor opvolger Dembélé

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Andriy Yarmolenko, zo meldt de club via officiële kanalen. De Oekraïner komt over van Dynamo Kiev en tekent een contract voor vier seizoenen bij de club van Peter Bosz. Die Borussen maken naar verluidt een bedrag van 25 miljoen euro over naar Kiev voor Yarmolenko, die de opvolger van Ousmane Dembélé moet worden.

De Fransman werd afgelopen week voor een megabedrag verkocht aan Barcelona. Yarmolenko arriveerde zondag in Duitsland om de laatste plooien glad te strijken. Borussia Dortmund en Dynamo Kiev waren het toen al eens over een transfersom van 25 miljoen euro. "Ik ben Dynamo Kiev zeer dankbaar dat ze mijn droom in vervulling hebben laten gaan. Ik heb er altijd van gedroomd om voor een grote Europese club te spelen", zegt de 69-voudig international van Oekraïne op de website van zijn nieuwe werkgever.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 28 Aug 2017 om 5:38 PDT

"Andriy is een speler die we al langere tijd volgen. Hij speelt al jaren op een hoog niveau", stelt Michael Zorc, sportief directeur bij die Borussen. Yarmolenko speelde enkel nog voor Dynamo Kiev en maakte voor die club 137 doelpunten in 339 officiële wedstrijden. Vorig seizoen was er al interesse van Everton, maar het bod van the Toffees vlak voor het einde van de transferwindow werd van tafel geveegd.

Het contract van Yarmolenko in Kiev liep nog tot 2020, maar de voorzitter van Dynamo had al enkele keren laten weten dat de smaakmaker mocht vertrekken voor het juiste bedrag. Borussia Dortmund meldde zich in eerste instantie met 22 miljoen euro in Oekraïne, terwijl de vraagprijs van Dynamo Kiev op 25 miljoen lag. Uiteindelijk hebben die Borussen daar toch aan voldaan.