Monaco heeft Mbappé niet nodig en laat niets heel van Marseille

AS Monaco heeft zondagavond flink uitgehaald tegen Olympique Marseille. Zonder Kylian Mbappé, die negentig minuten op de bank bleef en naar alle waarschijnlijkheid komende week zijn transfer naar Paris Saint-Germain afrondt, wonnen de Monegasken met 6-1. De wedstrijd was na 45 minuten al beslist; Marseille ging namelijk rusten met een 4-0 achterstand.

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen de Poolse verdediger Kamil Glik de score opende namens de thuisploeg. Hij werkte een scherp aangesneden vrije trap keurig binnen. Monaco zette door kreeg na achttien minuten spelen een strafschop. Fabinho werd in het strafschopgebied neergehaald en Radamel Falcao wist wel raad met dit buitenkansje. De Colombiaanse spits schoot de bal recht door het midden raak, terwijl doelman Steve Mandana voor de linkerhoek koos. Het zou allemaal nog veel erger worden voor Monaco.

Falcao liet Mandana na 33 minuten spelen opnieuw vissen. Een verlengde vrije trap werd door hem van dichtbij achter de doelman gekopt. Op slag van rust deelde Adama Diakhaby een nieuwe tik uit. Op aangeven van Rony Lopes scoorde hij de 4-0. Na rust ging Monaco vrolijk verder en breidde Djibril Sibide de score met het hoofd verder uit: 5-0. Een kwartier voor tijd werd de eer nog gered door Remy Cabella, die scoorde op aangeven van Florian Thauvin. Het slotakkoord was echter voor Monaco, want Fabinho bepaalde de eindstand vanaf elf meter op 6-1. Er is een hoop werk aan de winkel voor trainer Rudi Garcia en zijn ploeg.