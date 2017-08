Excelsior komt tweemaal terug en evenaart prestatie uit jaren tachtig

Excelsior is voor het eerst sinds 1985/86 ongeslagen gebleven in de eerste twee uitduels van een Eredivisie-seizoen. De club won nog nooit de eerste twee uitwedstrijden van een nieuwe voetbaljaargang en dat was ook zaterdag niet het geval. De krachtmeting tussen Heracles Almelo en Excelsior eindigde in 2-2. Voor de Almeloërs het vierde punt van het seizoen; Excelsior verzamelde één punt minder.

De eerste helft in Almelo was zeker rommelig te noemen. Na een weinig spectaculair openingskwartier kwam het scorebord plotseling tot tweemaal toe in beweging. Brandley Kuwas kapte naar binnen, schoot snoeihard richting het doel en liet Alessandro Damen kansloos. Heracles kon niet lang van de voorsprong genieten. Een schot van Luigi Bruins door de benen van Tim Breukers eindigde in de korte hoek: 1-1.

Excelsior kreeg luttele minuten later een domper te verwerken: Stanley Elbers kwam lelijk ten val, blesseerde zich aan zijn knie en moest uiteindelijk per brancard het veld verlaten. In het restant van de eerste helft hielden de ploegen elkaar ook in evenwicht. Damen had een goede redding op een krachtige inzet van afstand van Kuwas en Wout Faes voorkwam dat een hachelijke situatie in het doelgebied in een doelpunt eindigde.

Heracles startte de tweede helft met Jamiro Montero en Kristoffer Peterson in de gelederen; Kuwas en Reuven Niemeijer bleven in de kleedkamer achter. Het was het team van John Stegeman dat andermaal de leiding nam, na 52 minuten spelen. Na een lange bal van Bart van Hintum zat Faes mis en kon Gladon makkelijk binnen tikken: 2-1.

Het antwoord van Excelsior duurde iets langer dan in de eerste helft, twaalf minuten om precies te zijn. Na een inzet van Zakaria El Azzouzi op de paal stond Jinty Caenepeel, de vervanger van Elbers, op de juiste plek en scoorde hij. In het restant ging de wedstrijd op en neer, met een volley van Monteiro en een kopkans voor El Azzouzi, maar de ploegen van Mitchell van der Gaag en Stegeman hielden elkaar tot in de laatste seconden in evenwicht. Anouar Hadouir pakte vijf minuten na zijn invalbeurt een rode kaart.