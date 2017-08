Genoemd bedrag voor Veerman klopt niet: ‘Je moet niet alles geloven’

Willem II hoopt zich in de laatste week van de transfermarkt te versterken met Henk Veerman. Het klopt echter niet dat de Tilburgers ruim acht ton willen neerleggen voor de spits van sc Heerenveen, zo verzekert Erwin van de Looi. "Je moet niet alles geloven", benadrukt de trainer van Willem II in gesprek met Omroep Brabant.

"Ik heb geen idee hoe duur hij is, maar dat bedrag klopt niet", voegt Van de Looi daaraan toe. Het bedrag van acht ton werd eerder genoemd als vraagprijs die Heerenveen hanteerde in de onderhandelingen met FC Utrecht over Veerman. Beide clubs kwamen er deze zomer niet uit, waardoor de aanvaller nog altijd in Heerenveen speelt. Daar is hij de tweede keus achter Reza Ghoochannejhad, maar geniet hij wel een cultstatus.

Mocht Veerman naar Tilburg gaan, dan wordt hij een concurrent van Fran Sol. De interesse wil volgens Van de Looi niet zeggen dat Willem II ontevreden is over Sol. "Maar je kunt niet met elf man en één spits de competitie in. En je probeert je te versterken. Niet alleen in de breedte, als het kan ook met spelers die er meteen staan. Maar het is veel te voorbarig om over Veerman te praten."