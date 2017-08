‘Ik heb altijd aangegeven dat ik beschikbaar ben voor Oranje’

Twee jaar geleden speelde Robin van Persie zijn laatste interland voor het Nederlands elftal. Destijds verloor Oranje met 2-3 van Tsjechië en de aanvaller tekende voor een goal én een eigen doelpunt. De inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind besloot sindsdien geen beroep meer te doen op Van Persie.

Dick Advocaat werkte vorig jaar met de aanvaller samen bij Fenerbahçe en haalt hem nu ook weer terug bij Oranje. “Sinds mijn laatste interland heb ik altijd aangegeven dat ik beschikbaar ben voor Oranje als de bondscoach me nodig heeft”, zegt Van Persie in gesprek met het Algemeen Dagblad. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal geeft aan uit te kijken naar de wedstrijden met Oranje.

“We gaan er met zijn allen alles aan doen om in de komende wedstrijden een goed resultaat te halen. Ik kan niet wachten. Ik ben vooral heel erg blij”, zegt de aanvaller, die nog altijd in verband gebracht wordt met een terugkeer bij Feyenoord. Hij mag echter pas vertrekken als Fenerbahçe er nog in slaagt om voor het einde van de transferwindow de selectie aan te vullen.