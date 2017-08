Pieters houdt rekening met einde interlandcarrière: ‘Zou een verrassing zijn’

Dick Advocaat maakte vrijdag de selectie van het Nederlands elftal bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije. Erik Pieters kon opnieuw niet rekenen op een uitnodiging, ondanks het feit dat de linkervleugelverdediger van Stoke City in het verleden achttien interlands speelde.

Pieters kwam drie jaar geleden in het oefenduel met Italië voor het laatst in actie voor Oranje. "Het is hetzelfde verhaal", reageert hij tegen Ziggo Sport op het uitblijven van een uitnodiging. "Het is mijn vijfde seizoen hier, ik speel heel veel wedstrijden. Na mijn blessure ben ik een paar keer opgeroepen en heb ik een paar keer meegetraind, maar dat was het eigenlijk."

Pieters weigert te bedanken voor het Nederlands elftal, maar verwacht ook in de toekomst niet meer opgeroepen te worden. "Ik denk het eerlijk gezegd niet. Wat kan ik nog meer doen dan elke week spelen en laten zien wat ik kan?", vraagt hij zich hardop af. "Als dat niet genoeg is... Als ik erbij zou zitten is dat voor mij meer een verrassing dan dat ik denk: ik had het verwacht. Het is al heel lang zo. Ik ga ervanuit dat ik niet meer word opgeroepen."