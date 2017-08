VIDEO - Europees avontuur van Ajax eindigt na totale afgang

Ajax leek donderdagavond op weg naar de groepsfase van de Europa League, maar gaf de 1-2 voorsprong in de laatste tien minuten weg. De Nigeriaanse linksbuiten Samuel Adegbenro, die in de Johan Cruijff ArenA al had gescoord, maakte er twee.