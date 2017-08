Piqué blijft rustig: ‘Hij houdt meer van de club dan wie dan ook’

Barcelona gaat momenteel een moeilijke periode door. De club zag Neymar voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekken, werd twee keer verslagen door Real Madrid in de strijd om de Supercopa en sterspelers Lionel Messi en Andrés Iniesta hebben nog altijd niet bijgetekend. Gerard Piqué blijft ondanks de wanhoop onder een deel van de fans rustig.

Op een pokerevenement geeft de Spaanse verdediger donderdag tekst en uitleg over diverse onderwerpen, zoals het feit dat Messi, die nog tot medio 2018 vastligt, nog niet heeft verlengd bij de club: “Iedereen heeft het recht om te ondertekenen wanneer hij wil. Laten we hopen dat het zo snel mogelijk gebeurt. Ik maak me geen zorgen, omdat ik hem ken en ik weet hoe hij is. Hij houdt meer van de club dan wie dan ook.”

Piqué geeft aan dat ook hij baalt dat een speler als Neymar de club achter zich heeft gelaten: “Maar vriendschap is het belangrijkste. Uiteindelijk heeft een club de clausule betaald en heeft Neymar besloten te vertrekken. Onze vriendschap blijft. Misschien was Neymar met zijn gedachten al bij een vertrek toen de clausule werd afgesproken. Het is niet dat de club geen clausule van duizend miljoen wilde opnemen, maar misschien wilde Neymar het niet accepteren. Uiteindelijk zijn er altijd twee partijen betrokken bij een onderhandeling.”

Barcelona is na het verlies van Neymar druk bezig om vervangers naar Catalonië te halen, waarbij Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé van respectievelijk Liverpool en Borussia Dortmund hoog op het lijstje staan. Over Dembélé zou men inmiddels al akkoord zijn. Piqué geeft echter aan dat hij weinig heeft gezien van de twee dribbelaars: “Normaal volg ik alleen de Spaanse competitie, hoewel ik daar ook niet heel veel van zie. De club werkt eraan om ze binnen te halen, omdat ze het Barça-niveau hebben", concludeert de mandekker.

Tot slot gaat de Spaans international in op de kracht van Real Madrid, de club die Barcelona twee keer versloeg in de strijd om de Spaanse Supercup. "We kunnen van ieder team winnen, ook van Real. Het is een hele goede ploeg met veel dynamiek. Maar elke club, hoe goed ook, is te verslaan. En er komt een dag dat ze verliezen. De tijd is nu aangebroken dat wij titels te pakken", besluit Piqué.