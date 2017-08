Ajax wordt afgetroefd na bod van 10,5 miljoen euro van Zenit

Ajax overwoog de afgelopen maanden naar verluidt om een bod van acht miljoen euro uit te brengen op Emiliano Rigoni, maar kan de komst van de rechtsbuiten nu in ieder geval vergeten. De 24-jarige Argentijn heeft Independiente namelijk voor 10,5 miljoen euro verruild voor Zenit Sint-Petersburg.

Emi Rigoni heeft voor vier jaar getekend en in zijn arbeidsovereenkomst zou een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen zijn opgenomen. “Ik ben blij om hier te zijn. De eerste training ging goed en ik ben blij dat ik met mijn Argentijnse vrienden ga spelen. Roberto Mancini heeft mij ervan overtuigd om naar Zenit te komen. Dit is een grote club en ik hoop dat de resultaten dit seizoen goed zullen zijn”, aldus de flankspeler.

“Op welke speler ik lijk? Aan het begin van mijn carrière wilde ik zoals Ángel Di María zijn. Onze speelstijl is wel vergelijkbaar, maar ik ben nu gewoon Emiliano Rigoni. Wie ik vandaag de dag de beste rechtsbuiten vind? Arjen Robben. Hij speelt erg slim”, besluit Rigoni, die nog niet in actie zal komen in de return tegen FC Utrecht. Hij is na onder anderen Leandro Paredes, Emanuel Mammana en Sebastián Driussi de tiende zomeraanwinst van Zenit.