‘PSG wil hem nu ook, ze doen dit alleen maar om Barcelona te naaien’

De relatie tussen Paris Saint-Germain en Barcelona lijkt door de transfer van Neymar een stevige deuk te hebben opgelopen en dat heeft mogelijk ook zijn uitwerking op de toekomst van Jean Michaël Seri. De middenvelder van OGC Nice leek in eerste instantie op weg naar Catalonië, maar les Parisiens steken daar mogelijk nog een stokje voor.

Seri wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Camp Nou en met een transfer van de middenvelder zou zo’n veertig miljoen euro gemoeid zijn. Les Aiglons en Barcelona hebben afgelopen week ook daadwerkelijk aan de onderhandelingstafel plaatsgenomen, zo bevestigt zaakwaarnemer Franklin Mala: “Het was mogelijk om een akkoord te bereiken, aangezien Barcelona en Nice met elkaar in gesprek waren”, legt hij uit aan RAC1.

“Ze waren dinsdag in Frankrijk om het over de technische aspecten te hebben, al weten ze heel goed wat Seri kan. PSG meldde zich drie dagen geleden en voert nu de druk op om de speler over te kunnen nemen. Het is de gek voor woorden, ze doen het alleen maar om Barça te naaien”, laat Mala zijn frustratie blijken. Barcelona en PSG stonden eerder in het transferwindow ook al lijnrecht tegenover elkaar toen de Spanjaarden Marco Verratti over wilden nemen. De Franse topclub weigerde toen echter mee te werken.