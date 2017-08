Napoli-ster oogst lof: ‘Hij is nog veel meer waard dan Coutinho’

Lorenzo Insigne maakte vorig seizoen met achttien doelpunten en negen assists grote indruk in de Serie A en volgens Fernando Orsi behoort de 26-jarige aanvaller van Napoli dan ook tot een van de waardevolste spelers ter wereld. De ex-trainer van onder meer Livorno vergelijkt Insigne met Philippe Coutinho om de waarde van de Italiaans international aan te geven.

Barcelona zou een bod van liefst 150 miljoen euro voorbereiden op Coutinho teneinde hem over te nemen van Liverpool. "Als Coutinho 150 miljoen euro waard is, dan is hij nog veel meer waard", vertelt Orsi in gesprek met Radio CRC over Insigne. De oud-doelman is onder de indruk van zijn landgenoot. "Insigne zou in elke ploeg kunnen spelen."

Barcelona zou ook gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van Insigne, die dinsdag na afloop van het duel met OGC Nice in de voorronde van de Champions League reageerde op de vermeende interesse van de Spaanse grootmacht. "Dank voor het compliment, maar ik wil goed blijven presteren in het Napoli-shirt, omdat ik dat altijd al wilde. Maar Barcelona is een droom, voor iedereen. Maar nu leef ik de droom van Napoli", zei hij tegen Mediaset.