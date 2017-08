‘FC Twente doet navraag naar trukendoos met viraal levensverhaal’

FC Twente heeft navraag gedaan naar Yasin Ben El-Mhanni van Newcastle United, zo meldt Goal woensdag. De 21-jarige buitenspeler staat ook in de belangstelling van Sivasspor en wordt komend seizoen waarschijnlijk verhuurd. Ben El-Mhanni staat sinds juli 2016 onder contract bij Newcastle, maar kwam vooralsnog enkel tot twee duels in de FA Cup.

De Engelsman was in zijn jeugd actief als zaalvoetballer en staat bekend als een trukendoos. Hoewel hij nog weinig ervaring heeft in het profvoetbal, heeft hij bekendheid vergaard door in het verleden op te treden als body double van Cristiano Ronaldo en Neymar in reclamecampagnes én met video's van zijn technische kwaliteiten op YouTube. In zijn late tienerjaren gaf Barnet hem de kans, maar onder Edgar Davids kwam het niet tot een debuut.

In 2015 en 2016 doorliep hij stages bij clubs als Watford, Bournemouth, West Bromwich Albion, Crystal Palace en Chelsea. De technicus trainde bij laatstgenoemde club mee onder Guus Hiddink en debuteerde met een doelpunt voor de beloften. Toch liep het op niets uit en uiteindelijk ging Newcastle met hem aan de haal. Eerder dit jaar ging op Facebook een video viraal van het levensverhaal van Ben El-Mhanni, wiens vader jaren geleden zei dat hij zijn voetbaldroom moest opgeven. Die video werd 1,6 miljoen keer bekeken.

Het contract van Ben El-Mhanni loopt nog een jaar door, al heeft Newcastle een optie om een jaar langer door te gaan. Behalve Twente en Sivasspor zouden ook meerdere Championship-clubs hem willen huren. Momenteel speelt de trukendoos zijn wedstrijden voor Newcastle Onder-23, maar Everton, Brighton & Hove Albion en Leicester City zouden interesse hebben om hem na afloop van zijn contract gratis over te nemen. Scouts van Napoli houden de situatie eveneens in de gaten.