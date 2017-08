Tottenham kan Walker vervangen door naamgenoot: ‘Ben door het dolle heen’

Na het vertrek van Kyle Walker naar Manchester City staat Kyle Walker-Peters klaar om de rechtsback op te volgen bij Tottenham Hotspur. De twintigjarige verdediger heeft woensdag zijn contract verlengd tot medio 2020, zo maken the Spurs bekend via de officiële kanalen. Het is alweer zijn derde contract binnen achttien maanden.

Walker-Peters maakte op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen zijn debuut in de Premier League tegen Newcastle United (0-2 zege). Hij verving de geblesseerde Kieran Trippier, die zondag weer de voorkeur kreeg tegen Chelsea (1-2 nederlaag). Walker-Peters kwam op zijn zestiende terecht bij Tottenham en doorliep de jeugdelftallen van de club. Hij speelde bovendien interlands voor Engeland Onder-18, Onder-19 en Onder-20. Met die laatste ploeg werd hij in juni nog wereldkampioen.

"Ik ben door het dolle heen", vertelt Walker-Peters na het ondertekenen van zijn nieuwe contract. "Het was fantastisch om mijn debuut te maken en mijn toekomst aan deze club te wijden." In zijn eerste optreden werd de rechtsback zelfs verkozen tot beste man op het veld. "Je verwacht natuurlijk niet meteen Man of the Match te worden bij je debuut, want de Premier League is heel anders dan spelen bij de Onder-23."