‘Het is jammer, maar ik gun Siem en Ajax het beste’

Jaap Stam leek Siem de Jong lange tijd te kunnen verwelkomen bij Reading. The Royals bereikten een principeakkoord met Newcastle United en hadden een driejarig contract voor de aanvallende middenvelder klaarliggen. De tussenkomst van Ajax gooide echter roet in het eten voor Reading.

“Het is jammer dat Siem niet naar Reading komt. We hebben ons best gedaan hem hierheen te halen, maar uiteindelijk is het de speler zelf die beslist waar zijn toekomst ligt. Ik gun Siem en Ajax het beste”, zegt Stam tegenover Voetbal International. De manager van Reading sprak in een eerder stadium met De Jong, die de stap naar the Royals wel zag zitten.

De interesse van Ajax veranderde dat echter, waarna zaakwaarnemer Louis Laros en de Amsterdamse club de gesprekken over een terugkeer van De Jong naar Ajax maandag openden. De Telegraaf meldde woensdagochtend dat de transfer binnen 48 uur afgerond moet worden; trainer Marcel Keizer zou in De Jong de ideale aanvulling voor zijn jonge selectie zien.

Newcastle wenst naar verluidt een transfersom van zo’n twee miljoen euro. De Jong ligt nog tot 2020 vast bij the Magpies, maar mag desondanks vertrekken van manager Rafael Benítez. De Engelsen namen De Jong in 2014 over van Ajax, waar hij eerder tot 244 wedstrijden en 78 doelpunten kwam. Afgelopen halfjaar werd De Jong door Newcastle verhuurd aan PSV.