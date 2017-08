EK-held krijgt voorkeur boven Cassierra en vertrekt naar Moskou

Éderzito António Macedo Lopes, beter bekend als Éder, maakt het seizoen af bij Lokomotiv Moskou. De huidige nummer twee van de Premjer Liga heeft tevens een optie tot koop bedongen op de 29-jarige aanvaller van Lille. Éder kwam in dienst van les Dogues tot 13 doelpunten in 51 wedstrijden.

Éder verdiende na 33 treffers in 85 officiële duels bij Sporting Braga een transfer van zeven miljoen euro naar Swansea City, maar kon daar geen potten breken en liet zich sinds de winterstop van vorig seizoen verhuren aan Lille. Die club nam de 33-voudig international van Portugal vervolgens definitief over van the Swans, maar nu komt er dus alweer een einde aan die samenwerking.

“Ik ben blij om bij Lokomotiv te zijn. Ik ga proberen om de verwachtingen van de supporters waar te maken. Het is leuk dat de fans mij al hebben begroet via de sociale media. Bij Lokomotiv speelt al een vriend van mij, Manuel Fernandes. Hij wacht op me. Manu zegt dat Lokomotiv altijd voor de winst gaat en aanvallend en creatief voetbal wil spelen. En ik weet dat Manu een geweldige speler is”, aldus Éder.

De matchwinner van de EK-finale in Frankrijk geldt als de vervanger van voormalig AZ-spits Ari, die in de tweede speelronde tegen CSKA Moskou geblesseerd raakte aan zijn knie en over ongeveer vier maanden pas weer kan voetballen. Ook Mateo Cassierra van Ajax en Artem Dzyuba van Zenit Sint-Petersburg werden als eventuele vervangers van Ari genoemd, maar de club is dus in zee gegaan met Éder.