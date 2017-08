Sneijder ligt uit Champions League na nieuwe nederlaag

Napoli heeft zich gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League. De Italianen waren dinsdagavond met 0-2 te sterk voor OGC Nice en hadden in eigen huis ook al gewonnen (2-0). Dat betekent dat Wesley Sneijder dit seizoen niet te bewonderen zal zijn in het hoofdtoernooi van het miljardenbal.

Sneijder en Mario Balotelli stonden voor het eerst sinds de ontmoeting tussen Internazionale en Rubin Kazan in 2009 bij een Champions League-wedstrijd samen op het veld. De middenvelder en aanvaller konden Nice echter niet behoeden voor uitschakeling en het was veelzeggend dat Nice in de eerste helft slechts één balcontact had in het vijandelijke strafschopgebied. De eerste lichte dreiging kwam wel van de thuisploeg: Sneijder vond de ruimte voor het schot, maar schoot na vijf minuten recht in de handen van José Manuel Reina.

DOELPUNT! ?????? José Callejón scoort na dom balverlies van OGC Nice! Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 22 augustus 2017

Het Napoli van Maurizio Sarri hoefde niet per se aan te vallen, maar kreeg de voorsprong na een kwartier bijna in de schoot geworden toen Dries Mertens een te zachte terugspeelpass kon onderscheppen en uiteindelijk tegen de hand van Yoan Cardinale schoot. Kalidou Koulibaly, Mertens, Lorenzo Insigne en José Callejón kregen hierna eveneens kansen, terwijl Allan Saint-Maximin aan de andere kant voor enig gevaar zorgde. Voor rust werd er evenwel niet gescoord. In de tweede helft viel er wel een treffer en wel na drie minuten spelen.

Callejón liep de bal binnen na een breedtepass van Marek Hamsik: 0-1. De score had nog verder op kunnen lopen, ware het niet dat Mertens de paal raakte en Insigne na een fraaie aanval op Cardinale stuitte. De gastheer geloofde niet meer in een goed resultaat, maar had zes minuten voor tijd wel langszij kunnen en misschien wel moeten komen. Ignatius Ganago had de bal voor het inschieten, maar vuurde met zijn linker hard op Reina af. In de negentigste minuut werd het 0-2: Insigne schoot raak in de rechterhoek en vond dan toch nog zijn treffer.