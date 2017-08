Juventus zet streep door tweetal: ‘Dat zijn afgesloten hoofdstukken’

Juventus versterkte zich deze zomer met Wojciech Szczesny, Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Medhi Benatia, Mattia De Sciglio en Rodrigo Bentancur en lijkt daarmee wel klaar te zijn op de transfermarkt. Er komt in ieder geval waarschijnlijk geen aanvallende versterking meer bij.

Patrik Schick kwam niet door de medische keuring en de kans is nul dat de aanvaller van Sampdoria alsnog naar Turijn verhuist, terwijl ook Keita Baldé van Lazio niet langer in beeld is. “Keita is een afgesloten hoofdstuk, net als Schick”, aldus algemeen directeur Giuseppe Marotta. “Misschien komen er nog wat kansen, maar we zijn nu zo goed als we zijn.”

Ezequiel Garay wordt eveneens in verband gebracht met Juventus, maar de dertigjarige centrale verdediger van Valencia hoeft niet te rekenen op een belletje. “Hij is een topspeler, maar de voorwaarden zijn niet daar”, aldus Marotta. De bestuurder stelt de supporters van Juventus tot slot gerust, want Rai meldde maandag dat AC Milan heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de naar verluidt ongelukkige Claudio Marchisio.

“Marchisio maakt deel uit van een selectie die ieder jaar beter wordt. Ook voor het middenveld geldt dat we er anders voor staan ten opzichte van een paar jaar geleden, er is meer concurrentie. Het is aan de coach wie er speelt en wie niet. We spelen veel wedstrijden en hebben daarom een sterke selectie nodig. Het is logisch dat Marchisio niet altijd kan spelen”, besluit Marotta.