Smit wil praten over kunstgrasverbod: ‘Dan zal ik mijn Heracles-pet afzetten’

Jan Smit wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB. Zijn eerste klus zal wellicht het kunstgrasprobleem worden en Smit laat weten dat hij de kritiek serieus neemt. Hij vindt het voorlopig echter nog te vroeg om de discussie aan te gaan.

“Ik wil er inhoudelijk niet veel over zeggen”, zegt Smit in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Domweg omdat ik nog niet eens officieel benoemd ben, maar ook omdat ik straks de belangen behartig van álle clubs, die met gras én met kunstgras. En neem van me aan: dat zal ik volstrekt onafhankelijk doen.”

Volgens Smit kan een verbod niet op korte termijn worden doorgevoerd. “Er zitten veel haken en ogen aan, ook juridisch, medisch en financieel. We zullen dat eerst goed in kaart moeten brengen, alvorens een beslissing te kunnen nemen”, zegt de voormalig voorzitter van Heracles, waar Smit het kunstgras introduceerde. “Als ik benoemd word, dan zal ik mijn Heracles-pet zonder problemen afzetten. Geloof me: ik kan dat.”